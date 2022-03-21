台灣大攜手台智雲 共推台灣AI雲機敏資料不出境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）台灣大哥大今天宣布，與策略夥伴台智雲攜手推出TWCC「台灣AI雲」平台商用服務，是具有「主場優勢」的綠色高速運算設備，協助企業加速數位轉型並實現節能。

台灣大哥大說明，「台灣AI雲」以國內自研自製的「台灣杉二號」AI超級電腦為基礎，TWCC（Taiwan Computing Cloud）的高效能演算能力 （HPC）及能源效率均雄踞國際前段班，同時還具有主場優勢，機房落地台灣，完全確保機敏資料不出境出海，可有效協助台灣企業導入AI與機器學習等強大而前瞻的工具，驅動並加速企業的數位轉型，同時實現節能目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大哥大商務長吳傳輝表示，TWCC「台灣AI雲」的優勢在於「快」又「綠」，運算效能優異且減碳效益顯著，又是台灣本土最大的公有雲，綁定台灣在地機房，如金融業或高科技產業業務資訊涉及敏感性與安全性，使用TWCC可確保資料留台灣，企業可以追求科技創新並全然遵循法規。

TWCC商轉運營商為台灣智慧雲端服務股份有限公司（台智雲），於2021年成立，以打造台灣AI數位經濟生態系為宗旨。（編輯：郭無患）1110321