石門水庫至新竹聯通管115年底完工 穩定竹科供水

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣去年爆發大旱，凸顯穩定供水的重要，國發會委員會議今天通過「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，調度石門水庫支援新竹用水，可減少竹科缺水風險。預計115年底完工通水。

國發會委員會議今天審議通過行政院交議、經濟部陳報水利署提報的「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」案，將依決議函報請行政院核定；此計畫完成後，可望顯著提高新竹地區備援水量。

經濟部水利署說明，此計畫屬於行政院110年8月核定「全台各區水資源經理基本計畫」強化區域供水管網改善工作底下的重點工作，石門水庫至新竹聯通管工程計畫的聯通管全長約25公里，主要沿既有道路台3線下方埋管，並以水管橋方式跨越鳳山溪、油羅溪及上坪溪，將石門水庫水源送至新竹寶山－寶二水庫。

新竹科學園區是高科技生產重鎮，堪稱是台灣的經濟命脈，水利署官員表示，竹科每日常態水源需求約17至19萬噸，主要由新竹寶山、寶二水庫供應；竹科因地勢較高，若從頭前溪往竹科送水，需要加壓，但因輸水管老舊，會產生滲漏損失，效益較差。

官員指出，未來連通管完工後，會把石門水庫原水輸送到寶二水庫續存，透過寶二下游的寶山淨水廠產製自來水供應竹科跟沿線的民生家戶用水，幫助很大，也可減少竹科缺水風險。

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」預估總建設經費約新台幣68億元，115年底完工通水，可增加桃園水源調度支援新竹用水能力每日最大30萬噸，超過目前新竹地區每日公共用水55萬噸一半，未來搭配110年完成的桃園－新竹自來水備援管線備援能力每日23萬噸，可大幅提升新竹備援水源。

水利署官員也說，去年台灣經歷百年大旱，除了中部地區分區供水，新竹差一點也要實施分區供水，所幸桃園至新竹的備援調度幹管工程提前完成，有效穩定新竹用水需求，才使新竹免於遭受缺水困境。

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水利署指出，透過全台供水管網持續串接強化，未來的水源調度將更加靈活，即使再發生109年至110年百年大旱的情境，透過此計畫調度操作，可增加桃園支援新竹每年2600萬噸的備援水量，相當於增加新竹寶山－寶二水庫7成庫容。

水利署補充，若再搭配已完成桃園－新竹自來水備援管線及既有備援水井，可避免枯旱或臨時緊急狀況時，對社會及經濟造成嚴重損失，確保新竹民生及產業用水安全。（編輯：翟思嘉）1110321