好樂迪減資每股退回股東1.5元 合計派利2元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）因去年本土疫情爆發、停業5個月，連鎖KTV業者好樂迪營收、獲利皆衰退，為調整資本結構，今天宣布減資15%，退還股東每股現金1.5元，加上現金股利0.5元，股東合計每股可拿回2元。

好樂迪今天召開董事會決議辦理減資，去年度因本土疫情爆發，配合政府防疫政策停業5個月，使營收獲利衰退，為調整資本結構，進一步提升股東報酬率，將減資15%。

好樂迪說明，實收資本額為新台幣14.73億元，每股面額10元，合計發行股份為147,317,600股，擬依公司法第168條規定減少資本約2.21億元，銷除股數22,097,640股，減資比率為15%，每股退還現金1.5元。

減資後，好樂迪實收股份總數為125,219,960股，每股面額10元，實收資本額為12.52億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

好樂迪同時公布去年財報，受疫情波及，前3季呈現虧損狀態，第4季帶動全年轉虧為盈，稅後純益0.63億元，年減90%，每股純益0.43元，董事會通過擬超額配發現金股利0.5元，加上現金減資15%，可退還股東每股現金1.5元，合計股東每股可拿回2元。

好樂迪強調，長期以來獲利穩定，營業活動現金流量也呈現穩健流入；展望後市，好樂迪說明，由於日前在宜蘭買下2個物業，分別位於羅東和礁溪，今年底前有望開出2個新營業據點，屆時全台總店點將達54家。（編輯：楊凱翔）1110322