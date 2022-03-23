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台積電：台中零廢中心明年營運 會擴至南、北部

2022/3/23 16:08
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（中央社記者張建中台北23日電）台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今天表示，台中的零廢中心預計明年開始營運，看好將可有效減廢，未來南部與北部也會建零廢中心。

何麗梅下午出席「攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來國際論壇」，與台達電董事長暨台灣氣候聯盟會長海英俊一同探討「刻劃淨零未來之資通訊綠色供應鏈」。

何麗梅指出，台積電碳排主要來自電力使用，所占比重達62%，另有14%是直接來自生產，有24%來自供應鏈產出。

她說，除削減溫室氣體，並推動綠色製程、綠建築，同時號召供應商一同節能減碳；此外，台積電買綠能不遺餘力，希望擔任穩定購買者，帶動綠能產業發展，希望更多專案，帶動產業發展。

何麗梅表示，台積電很多創意來自員工，並沒有限制員工只能花多少錢，據估計，台積電約投入1%至2%的營收在節能減碳方面。

她說，台積電推動低碳供應鏈，主要是透過供應商行為準則，在原物料使用層面，台積電使用很多化學品，主要透過源頭減量，希望製造時就不要排碳太多。

在供應商能力提升方面，何麗梅指出，台積電強調在地採購，不需要長途運輸，同時帶動台灣產業升級。至於廢棄物處理部分，台積電有嚴謹監控系統，並希望推動循環經濟。

何麗梅說，台積電在台中設有零廢中心，預計明年就會開始營運，未來在南部及北部也會建零廢中心，相信可有效減廢，這要與供應鏈一起合作。（編輯：楊蘭軒）1110323

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