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航運下殺台積電擺尾 台股收跌22點週線連2紅

2022/3/25 14:03（3/25 14:07 更新）
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台股25日終場大盤收在17676.95點，下跌22.11點。（中央社檔案照片）
台股25日終場大盤收在17676.95點，下跌22.11點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股今天震盪走跌，航運和金融回檔，電子撐盤，台積電擺尾，終場大盤收在17676.95點，下跌22.11點，守住5日線。台股今天收週線，上漲220.43點，週線連2紅。

美股4大指數勁揚，不過台股今天震盪走跌，航運和金融下挫，電子撐盤。尾盤台積電擺尾，但航運下殺，終場台股加權指數下跌22.11點，收在17676.95點，跌幅0.12%，力守5日線約17645點之上，台股週線上漲220.43點，週線連2紅。

台股今天成交值相對萎縮，不到新台幣3000億元、來到2861.31億元，其中電子股成交值約1522億元，占大盤單日成交值比重53.2%；航運股成交值約484億元，占大盤比重約16.9%。

電子股小漲0.36%，金融股下挫0.71%，航運股尾盤跌幅加深，終場下跌4.03%。

晶圓代工龍頭台積電股價收在598元，漲1.18%，聯電收在53.3元，小漲0.19%，鴻海收在106元，小跌0.47%，聯發科翻黑收在971元，小跌0.1%，日月光投控翻黑收在104.5元，小跌0.48%。

航運股尾盤跌幅加深，終場下跌4.03%，其中貨櫃三雄長榮收132.5元，下跌5.69%，萬海收在153.5元，下挫4.06%，陽明收122元，下跌4.69%。

展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，俄烏地緣政治風險持續干擾全球股市，原物料上漲為升息帶來壓力，目前美股有支撐，台股相對抗跌，密切觀察後續利率走勢，上市櫃公司獲利將是未來股市主要依靠。

從技術面來看，劉宇衡預估，台股前波跌破年線後反彈止穩，後續仍有機會挑戰前波高點，籌碼面關注外資動態，若外資在科技股加碼權重開始回補，對大盤指數上攻有利，可留意利基成長型、高股息等防禦性佳的個股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。（編輯：趙蔚蘭）1110325

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