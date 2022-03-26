遭點名沒撤俄 宏碁：遵守所有國際間貿易法律規定

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）耶魯大學列43家企業不理會撤出俄國呼聲，其中包括華碩、宏碁及微星3家台廠遭點名。華碩日前已表示停止對俄國出貨，並捐款3000萬至烏克蘭專戶；宏碁今天指出將遵守所有國際間貿易相關法律規定，微星則不做回應。

俄羅斯對烏克蘭開戰後掀起抵制聲浪，包括烏國官員和許多民眾都呼籲跨國企業退出俄國。但據美國耶魯大學教授彙整最新名單，仍有43家企業在俄運作如常，包括台灣華碩、宏碁、微星3家。

對此，宏碁今天表示，宏碁恪守國際間貿易相關法律規定，並重視人道關懷。目前衝突造成貨物運輸困境仍然持續中，暫時沒有出貨俄羅斯。

宏碁指出，每日與仍在烏克蘭境內的宏碁員工保持密切聯繫。密切觀察俄羅斯及烏克蘭衝突發展情況，目前首要重點為照顧受影響的宏碁員工及家屬安全與安置。目前已有5位宏碁烏克蘭籍員工與其家屬已到達波蘭、德國等地。當地宏碁分公司正盡全力協助員工在當地工作、生活安排。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）3月10日於推特（Twitter）發文呼籲華碩退出俄羅斯市場後，華碩於14日表示停止對俄國出貨，並捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。（編輯：翟思嘉）1110326