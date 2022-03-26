電源三雄去年獲利聯袂創高 今年有望再登峰

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）電源供應器深植各個產業，台廠近幾年從電腦擴展到電動車、綠能、物聯網、AI智慧居家等不同領域，逐步尋得自己的一片天，電源三雄台達電、光寶及群電去年獲利聯袂創新高，去年電力十足，今年齊聲再造高峰。

去年疫情延燒，在居家辦公及雲端需求帶動下，包括PC及NB、伺服器等相關產品出貨火熱，帶動相關零組件供應商營運表現，檢視電源三雄去年營運表現，包括台達電、光寶及群電均同步改寫歷史新高紀錄，每股盈餘均賺超過半個股本，龍頭台達電更賺進一個股本。

台達電2021年營收新台幣3146.71億元，年增11.3%，毛利率28.67%，低於前一年度的30.86%，稅後純益284.9億元，每股純益（EPS） 10.32元，創歷史新高，年增5.28%；董事會擬定每股配發5.5元。

台達電累計今年前2個月營收年增率為14.15%；展望今年，台達電董事長海英俊表示，目前看到第1季訂單還不錯，會較去年好一點，全年營運預估仍可超過2位數成長，各大業務都會成長，下半年毛利率可望回升。外資則看好第2季營收年增率有望達15%，且毛利率將進一步回升。

光寶科2021年營收1648.28億元，年增5%，營業毛利率18.5%， 優於前一年17.4%，稅後盈餘138.87億元，年增39%，EPS為6.01元，創下歷史新高。

展望今年，光寶科總經理邱森彬表示，隨著新產品及新客戶逐步進入大量出貨階段，今年營收預期有雙位數以上成長，其中雲端電源及光電產品是未來2至3年主要動能，2023年營收目標將挑戰2000億大關。

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群電受惠筆電及雲端、智能等相關產品動能強勁，加上伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，推升2021年營收來到403.64億元，年增近16%並首度突破400億元；每股盈餘達7.22元，年增3成，包括合併營收、盈餘、股息、ROE連續3年寫下歷史新高。

展望今年，群電總經理曾國華表示，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，另外，包括伺服器、低軌衛星、大瓦特數電源、電競筆電等需求都將持續成長，營收可望逐季成長，其中新產品衛星通訊電源，今年將進入起飛期，整體營收預期維持雙位數成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1110326