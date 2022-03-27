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台商會長：印度智慧工業城適合高科技台廠投資

2022/3/27 21:27（3/27 22:21 更新）
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印度西部馬哈拉什特拉省25日至27日舉行貿易投資圓桌會議，印度孟買台商會會長曾小莉（前排右4）受邀出席。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年3月27日
印度西部馬哈拉什特拉省25日至27日舉行貿易投資圓桌會議，印度孟買台商會會長曾小莉（前排右4）受邀出席。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年3月27日
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（中央社記者林行健新德里27日專電）印度西部馬哈拉什特拉省最近舉行貿易投資圓桌會議，印度孟買台商會會長曾小莉受邀出席。她在參觀當地工業城後，認為具備充足水資源且供電穩定，適合高科技台廠前往投資。

這場貿易投資圓桌會議是於25日至27日在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）奧蘭加巴德（Aurangabad）工業城召開，來自以色列、荷蘭、瑞典、德國、新加坡、韓國及日本、瑞士等8國的總領事出席會議。

曾小莉也受邀參加，並與馬哈拉什特拉省工業廳長德賽（Subhash Desai）共同搭乘省政府專機前往。

奧蘭加巴德工業城號稱是是印度首座具整體規劃概念的智慧工業園，佔地一萬英畝。主辦單位除舉辦圓桌會議，也帶領與會者參訪園區以及已設廠的幾家廠商。

在台印度合作的議題上，曾小莉提到，馬哈拉什特拉省的汽車供應鏈相當成熟，所以台商若能在此共同發展電動車供應鏈，將會有非常大的機會及潛力。

她認為，台灣廠商的優勢在於高科技供應鏈，對設廠地點的要求相當高，而奧蘭加巴德工業城作為智慧園區，附近又有充足的水壩引用水資源、循環再生水、穩定的供電系統及先進的網路即時回報控管系統，將是台商設廠的好選項。（編輯：周永捷）1110327

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