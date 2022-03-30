鴻海雲智匯布局元宇宙 俄烏戰爭干擾智慧辦公新品

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海旗下雲智匯科技服務今年規劃電動車和元宇宙應用工業解決方案，受到俄烏戰爭影響，部分智慧辦公新產品可能遞延推出。

展望今年營運，雲智匯在28日公布的年度財報中表示，在工業解決方案，雲智匯維持在中國業務外，也將部分產能分散至海外市場降低風險；雲智匯也開始計劃電動車或元宇宙相關產品生產。

在智慧辦公，雲智匯表示Personify業務新產品的Beta測試已在去年底開始，今年將強化Personify業務銷售。

觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，雲智匯指出，去年以來部分智慧辦公研發工作外包給烏克蘭資訊科技承包商，運用東歐國家資訊科技人才資源，俄烏戰爭可能會影響部分新產品延後推出。

在新零售業務，雲智匯指出，今年上半年完成在台灣的第2階段數位零售招牌項目，持續布局大中華區商機。

雲智匯去年營收人民幣5.96億元，較前年5.23億元成長14%，去年獲利人民幣3426萬元，較前年1463萬元大增134%，主要是去年雲智匯在中國市場業務復甦，以及海外客戶有多項大型工業解決方案挹注。

雲智匯主要業務涵蓋工業解決方案、智慧辦公業務、新零售業務3大項，去年工業解決方案營收占比約55.8%，智慧辦公占比約39.6%，新零售業務占比約4.5%。

其中工業解決方案包括軟體系統（企業資源規劃、製造執行系統、倉庫管理系統等）及自動化設備安裝至生產線；安裝監控生產廠房水、電及天然氣使用效益的設施監控系統；以及應用在工業園區的人臉識別系統；智慧辦公業務包括Personify及BLSC業務，去年上半年BLSC業務受到全球關鍵電子元件供應短缺及運輸供應鏈瓶頸影響。（編輯：趙蔚蘭）1110330