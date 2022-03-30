高雄AWS雲端聯合創新中心揭牌 盼以大帶小助新創

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亞馬遜網路服務（AWS）及佳世達集團旗下聚碩科技，在高雄亞灣新創園成立AWS雲端聯合創新中心，30日揭牌營運。高雄市長陳其邁（右5）、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂（右6）、高雄市經發局長廖泰翔（右）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）亞馬遜網路服務（AWS）及佳世達集團旗下聚碩科技，在高雄亞灣新創園成立AWS雲端聯合創新中心，今天揭牌營運。高雄市長陳其邁說，盼能「以大帶小」協助更多新創公司與國際接軌。

AWS雲端聯合創新中心上午舉行揭牌儀式，陳其邁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂等人出席。陳其邁說，希望在AWS和聚碩強強配下，發揮「以大帶小」，協助更多新創公司藉由雲端擴展更多市場，並與國際接軌，增加競爭力。

陳其邁並表示，未來市府將攜手中鋼、中油、台電及中華電信等國營企業能量加入，協助新創業者加速孕育創新方案，達到「產業5G化、5G產業化」目標。

胡貝蒂表示，隨著全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓企業對「雲端化的數位轉型」更為重視，AWS雲端聯合創新中心可望成為南台灣指標性的國際創新創業聚落。

AWS台灣暨香港總經理王定愷說，雲端運算是數位轉型的關鍵要素，AWS將持續協助政府、產業與學校培育本地雲端人才及扶植新創。

聚碩科技董事長李昌鴻表示，聚碩科技將與合作夥伴逢甲大學雲創學院一同結合AWS資源，將針對新創業者、一般企業及學生，在高雄辦理一系列線上、線下課程、工作坊、研討會與交流活動，協助培育高雄在地人才，推動數位轉型。

AWS雲端聯合創新中心未來將招募不限領域、不限階段的新創公司，可利用AWS提供的物聯網、大數據分析、機器學習、人工智慧等雲端技術，開發創新數位服務。

高市府表示，盼高雄AWS雲端聯合創新中心落地發展後，引進具潛力的新創企業及AWS雲端服務，提供數位轉型的解決方案，也培養物聯網、雲端技術人才，增加就業機會。（編輯：陳仁華）1110330