美律布局商用市場 MEMS麥克風營收每年成長逾6成

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（中央社記者江明晏台北30日電）美律積極布局商用市場，總裁黃朝豊指出，MEMS麥克風自2020年起，每年均以超過60%的營收成長率在發展；同時在下一波的穿戴裝置市場中，美律將不會缺席。

報告指出，預計到2025年，全球MEMS（微機電系統）感測器產值將接近177億美元，年複合成長率為7.4%。美律自2013年正式進入MEMS麥克風市場，近年屢傳捷報。

美律積極布局商用市場，黃朝豊指出，MEMS麥克風自2020年起，每年均以超過60%的營收成長率在發展。黃朝豊也認為，聲音與穿戴裝置息息相關，在下一波的穿戴裝置市場中，美律將不會缺席。

美律麥克風事業處主管張朝森指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變工作型態，商用客戶持續增加，今年估計60%的營收成長主要來自視訊會議系統客戶的貢獻，以及相對成功的供貨策略。

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除了MEMS麥克風，美律結合麥克風產品，推出氣壓及溫度感測器多項新品，今年將進入量產階段。

此外，張朝森指出，穿戴裝置市場規模在2020年逾360億美元，估計2028年成長至1140億美元，複合年均成長率15.4％。感測器及雲端運算的進步，將穿戴式裝置從健身追蹤器、智慧手環及耳機中解放至眾多物聯網應用，舉凡醫療、工業、零售業、無人機等領域，均是新一波穿戴裝置的新戰場，美律已蓄勢待發，期待重寫市場。（編輯：楊蘭軒）1110330