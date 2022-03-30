劉德音：半導體業盼自由貿易 國安控制越少越好

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（中央社記者張建中新竹30日電）台灣半導體產業協會將於5月主辦世界半導體理事會CEO年會，半導體產業協會理事長劉德音表示，討論的議題將是希望維持自由貿易，國家安全控制越少越好。

台灣半導體產業協會今天舉行會員大會，擔任協會理事長的台積電董事長劉德音受訪時說，今年5月的世界半導體理事會CEO年會將由協會主辦，他將代表出任會議主席，並將完成年度最重要任務，對各會員政府提供全球半導體產業的政策建議。

劉德音表示，每年討論的議題都一樣，全世界的半導體產業都希望維持自由貿易。他指出，最近幾年政府有幾個貿易問題，一些因為國家安全的控制，希望越少越好，因為這對全世界半導體產業發展非常重要。

至於各國政府都希望在地有晶圓廠，劉德音說，這是跟產業政策有關，不了解他們的需要。劉德音表示，台積電的決定還是要兼顧客戶及半導體產業消費者的需求。

劉德音指出，今天的發展趨勢已經造成廠商成本增加，不希望半導體研發動能因此減慢，在資訊流通、競爭公平性和創新報酬，世界半導體產業將能夠繼續發展。

他說，大家都很擔心成本增加，供應鏈成本不斷增加，最後消費者要承擔，這是業者必須面對的問題，對將來當然會有擔心，在新的地緣政治之下，希望能最大化半導體產業自由貿易的精神。

隨著成本不斷推升，產能又持續供不應求情況下，台積電是否會再調整接單價格。劉德音表示，不評論價格問題，要先跟客戶討論。

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劉德音說，台灣半導體產業協會2年前主辦世界半導體理事會CEO年會，因為疫情影響，各國執行長無法來台，改採線上方式舉行，今年因台灣疫情，仍將以線上方式舉行，因為很多會前會都開得蠻成功，預期線上會議應該沒甚麼大問題。

劉德音表示，韓國、菲律賓、新加坡都已經開放，台灣確實要做一些重要決定的時候，希望政府能用科學資料做決定，當然開放要有相關配套措施。（編輯：林興盟）1110330