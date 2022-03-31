LED新需求浮現 富采登Yahoo首季爆紅台股榜冠軍

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（中央社記者吳家豪台北31日電）Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量季增幅度，今天公布2022年第1季10大爆紅台股榜，由於Micro LED（微發光二極體）與傳統型紅光LED等產品帶動新需求，LED大廠晶電與隆達組成的控股公司富采登上第1季冠軍。

第2至10名個股依序為中環、榮運、臺企銀、和益、辛耘、力積電、台中銀、歐買尬、台積電。

Yahoo奇摩股市分析，半導體族群仍然是選股主流，供應商辛耘今年初股價創歷史新高，登上爆紅榜第6名。力積電前身為DRAM（動態隨機存取記憶體）廠商力晶，轉型晶圓代工後重新掛牌上市，正好趕上全球半導體缺貨熱潮，排在爆紅榜第7名。

晶圓代工廠龍頭台積電今年1月股價衝上688元歷史新高，提振當時市場氣氛，第1季重回爆紅台股榜、排名第10。

傳產股方面，Yahoo奇摩股市指出，榮運因去年併入長榮物流，業績創10年新高，登上第1季爆紅榜第3名。老牌化工股和益本業製造清潔劑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致需求增加，排名爆紅榜第5。

Yahoo奇摩股市表示，金融股唯二進榜的臺企銀、台中銀以低價股落後補漲的姿態出線，分別獲得第4、8名。（編輯：郭無患）1110331