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孟買台商會與印度簽署備忘錄 促進台商投資

2022/3/31 18:49（3/31 19:01 更新）
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印度孟買台商會會長曾小莉（左2）30日與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）產業發展局局長安巴拉根（右1）簽署合作備忘錄，共同促進台商前往投資。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年3月31日
印度孟買台商會會長曾小莉（左2）30日與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）產業發展局局長安巴拉根（右1）簽署合作備忘錄，共同促進台商前往投資。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年3月31日
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（中央社記者林行健新德里31日專電）印度孟買台商會最近與馬哈拉什特拉省政府附屬投資促進機構簽署合作備忘錄，雙方同意相互支持與合作，吸引更多台灣廠商前往投資。

簽署儀式昨天以實體方式在孟買一家大飯店舉行，由孟買台商會會長曾小莉與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）產業發展局（MIDC）局長安巴拉根（P. Anbalagan）代表雙方簽署。

孟買是馬哈拉什特拉省的省會。

根據備忘錄，孟買台商會與MIDC將相互扮演投資橋樑的角色，分享政府投資政策、投資機會，並對如何消除投資障礙提供建言。

此外，雙方也將定期舉辦投資會議或講座，協助台商熟悉馬哈拉什特拉省的投資環境，提升台商投資意願。

中華民國駐印度代表處經濟組組長許志明、馬哈拉什特拉省產業部主任秘書辛赫（Baldev Singh），以及近50名台商，分別透過視訊及現場方式觀禮。

簽約儀式後，雙方舉行了投資圓桌會議，馬哈拉什特拉省官員就招資事宜聽取台商意見，同時也簡報了當地的投資環境及優惠。

曾小莉形容合作備忘錄的簽署為「里程碑」，強調地方政府的支持對於台商投資設廠將有很大的幫助，「有了省政府的支持，台商的發展將如虎添翼。」

辛赫則說，馬哈拉什特拉省擁有印度最大海港孟買港，以及多座國內及國際機場。此外，知名理工及化學院校也培養出許多專業技術人才，歡迎台商前來投資設廠。（編輯：高照芬）1110331

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