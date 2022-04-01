子公司配合上海防疫停工 春源：不影響財務業務

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（中央社記者賴言曦台北1日電）鋼鐵業者春源今天公告，子公司上海華藤金屬加工公司即日起配合上海防疫政策停工。春源表示，停工對財務業務無重大影響，復工後會加班趕工，預計1週內可趕上貨量。

中國大陸疫情嚴峻，原本分兩批次封控的上海，官方3月30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

上海華藤金屬加工公司位於上海浦西，在官方原先的兩批次封控中，本就屬於今天開始停工的區域。春源今天則代上海華藤公告，即日起配合當局防疫工作停工，復工時間待當地政府通知，停工對財務業務尚無重大影響。

春源今天表示，接獲停工通知後已做好調度，待復工後採取加班方式趕工，預計1週內可趕上貨量。

展望後市，春源表示，鋼鐵需求熱度仍在，需求尚大於供給，在當前原料價格大漲等因素下，預料未來鋼價會持續走揚。

春源今天開盤小漲，以24.80元作收，漲幅2.06%。

據春源官網，春源主要營運項目為鋼結構工程製造、電磁鋼材衝製，特殊鋼銷售，特鋼帶軋延及自動倉儲設計和製造等；分別在中國大陸上海、深圳、青島等地有子公司。（編輯：翟思嘉）1110401