胡亦嘉：開庭前遭檢調約談 時間點和動機蠻可疑

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）街口金融科技董事長胡亦嘉今天傍晚舉行婚宴前受訪表示，在金管會裁罰後，已未擔任街口電支與街口投信的任何職務，也不具控制力；他認為，檢調上週大動作調查，「時間點和動機蠻可疑」。

胡亦嘉與妻子莊郁琳今天傍晚在台北萬豪酒店舉行婚宴，宴前舉行媒體聯訪。胡亦嘉說，婚禮時間很早就預定，後因疫情關係延後一次；對於2年前金管會裁罰街口投信，他表示，正按照正規途徑進行行政訴訟程序。

至於上週被檢調約談基金配售案件，他指出，此案已包含在金管會之前行政裁罰範圍內，行政訴願爭議內容也包含基金配售案件，5月行政訴願可望正式開庭；他不解為何在開庭前，上週會有大動作調查，「時間點和動機蠻可疑」。

他表示，基於偵查不公開，不便對案件內容說明，但會遵循法律規範，積極配合檢調調查。

胡亦嘉強調，在金管會裁罰後，已於1年多前，就未擔任街口電支與街口投信的任何職務，對街口電支與街口投信也沒有任何控制力；由於自己未擔任上述公司任何職位、也不參與經營，希望外界給街口的年輕人更多機會。

他指出，創業是辛苦的事情，創立街口、一直把消費者權益放在最優先順位，不可能傷害投資人與消費者；街口最大成就，除了成為500多萬用戶使用的支付平台外，這段期間更培養許多優秀年輕人。

胡亦嘉今天的婚宴席開50桌至60桌，主要宴請親人與朋友。他表示，未來生活將聚焦陪伴妻子和家人，並規劃生小孩。

胡亦嘉等人上週因涉嫌背信，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元，台北地檢署指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索，陸續移送北檢複訊，檢調諭令胡亦嘉1000萬元交保。（編輯：林克倫）1110403