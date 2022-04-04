美國就業數據佳油價跌 亞股大多收漲

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（中央社香港4日綜合外電報導）美國最新就業報告再次表現強健，令人對美國經濟復甦仍處於正常軌道上稍微更安心；加上原油價格再度走跌，亞洲股市今天收盤大多數上漲。

法新社報導，根據1日公布的官方數據，全球最大經濟體美國3月新增43萬1000名就業人口，失業率則下跌至僅略高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

這些結果顯示，儘管美國通貨膨脹率已激增至40年高點，且烏克蘭戰爭造成不確定性增加，然而美國經濟仍然持續復甦。

美國經濟的韌性將被視為進一步證據，證明美國聯邦準備理事會（Fed）若為平抑物價而加大升息力道，經濟仍能承受負擔。許多觀察家如今預測，聯準會5月將一舉升息2碼（0.5個百分點）。

另一方面，擁有31個會員國的國際能源總署（IEA）同意動用龐大的原油儲備，以彌補俄羅斯石油出口遭封殺；美國總統拜登（Joe Biden）也宣布，未來6個月將釋出創新高1億8000萬桶戰備儲油。

同時間葉門衝突停火開始生效，有助緩和中東原油供應疑慮。種種因素促使油價再度走跌，有助推升股價。

美國股市上週以紅盤作收，激勵亞股在本週第一個交易日走揚，由香港股市勁升2.1%領漲。

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中國原本訂有規定，防止美國當局審查在紐約股票市場掛牌的中國企業審計；但北京宣布取消規定，可能影響200多家中企，包括電子商務巨擘阿里巴巴、京東和網路資訊業巨頭騰訊。港股科技類股應聲勁揚，拉抬大盤漲勢。

東京股市今天也收高，上漲0.3%；雪梨、首爾、馬尼拉、雅加達和曼谷股市同樣收紅。但新加坡和威靈頓股市收黑。上海和台北股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110404