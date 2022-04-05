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台積電2/300

傳英特爾執行長將訪台 拜會台積電等供應商

2022/4/5 15:56（4/5 16:06 更新）
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（中央社舊金山4日綜合外電報導）彭博報導，英特爾（Intel Corp.）執行長季辛格正在出訪台灣、日本等地會見亞洲客戶和供應商，包括台積電在內，企圖重振受到全球疫情和地緣政治衝突影響的半導體產業。

根據匿名消息人士說法，季辛格（Pat Gelsinger）正在訪問日本、台灣和印度，並將拜訪全球晶片代工龍頭暨下游廠商台積電。預期英特爾不會對這次訪問發布任何重大消息。

除了台積電外，英特爾在台灣和日本還有其他主要供應商。英特爾仰賴東京威力科創（Tokyo Electron）提供晶片製造設備，並依靠日商挹斐電（Ibiden）及台灣的欣興電子提供封裝程序所需的載板增層材料味之素積層膜（Ajinomoto build-up film，ABF）。

季辛格曾呼籲北美及歐洲擴大投資、強化晶片製造能力，讓目前主要集中在亞洲的供應鏈更具彈性。

英特爾一名代表表示：「英特爾執行長季辛格和其他英特爾團隊成員，會在全球各個區域增加與當地員工、客戶、夥伴、供應商和其他主要關係者的互動。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110405

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