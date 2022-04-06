東森購物首季每股賺4.55元 創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布首季財報，合併營收新台幣72.6億元，累計合併稅前淨利達5.8億元，年成長16.4%，每股盈餘4.55元，年增率13.2%，創同期新高。

東森購物說明，主要原因包括網路購物業績持續穩定成長，第一季成長率16.2%，業績成長動能來自農曆年前大型家電、消費性3C產品銷售強勁所帶動；自然美生技美學中心營收年成長23.7%，此外，東森購物會員的黏著度也持續提升，截至第一季累積會員數已達 1052萬人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東森購物指出，2020年底收購的熊媽媽買菜網，經過一年整合後，2022第一季業績交出漂亮成績單，營收較去年同期成長124.6%，熊媽媽在雙北以機車快配服務，主打3小時送貨到家，同時搭配東森購物網，發揮完整供應鏈的綜效，與同業的快速到貨並駕齊驅。

在網路購物快速成長下，東森購物表示，持續精進「倉儲管理能力」及「配送效率」，為了達到提升倉儲效率，楊梅倉在去年啟用後，推動兩班制人力及增加核單頻率兩項措施，同時提升「併件出貨率」，現行東購庫出併件率平均約38%，2月則提升到45%，另外，加強優化配送速度，尤其是都會區，因此與全球機車快遞的合作將擴增配送範圍，向南延伸到嘉義，向北延伸到宜蘭。（編輯：黃國倫）1110406