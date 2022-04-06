更多編輯台推薦新聞：
大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300

缺料緩解 群光3月營收106億寫歷史新高

2022/4/6 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電子3月自結合併營收新台幣106.03億元，繼去年11月後第二度月營收突破百億元大關，並改寫歷史新高紀錄，月增28%，年增17%。首季營收也創下歷史次高紀錄，主要受惠需求旺、缺料較為緩解。

群光表示，包括AI影像產品及商用NB需求均相當強勁，推升NB鍵盤、影像模組與電源供應器的訂單表現，加上半導體缺料較為緩解，推動月營收已連續7個月創下同期新高，表現超出預期。累計第1季合併營收288.45億元，年增15%，成為史上最強第1季，同時也是史上次高紀錄。

群光指出，因COVID-19疫情反覆，上海自3月底處於半封城狀態，近期昆山也實施封城，人流、物流受阻，不過群光3月營收仍然十分強勁，所受影響不大，受阻的出貨預計將順延至4月，部分客戶為因應不預期的管控措施，也希望未來多準備存貨以備不時之需。

展望未來，法人預期群光營收將依循往年逐季成長的模式，第2季營收年成長可望達到雙位數，因為國際一線客戶對AI影像產品的需求仍然強勁，在半導體料況以及泰國廠區的順利配合下，預期將有亮眼表現；鍵盤產品方面則預期由高單價產品推動，例如商用NB鍵盤、2-in-1裝置鍵盤以及電競鍵盤等，預期群光將受惠於疫情解封後的需求。

群光去年每股稅後純益8.71元，優於法人預期。今年將配發6.1元現金股利，股息配發率約為70%，以今天收盤價87.50元來計算，目前現金殖利率則接近7%，是大型法人長期投資的長青標的之一。群光今年將於6月10日舉行股東常會。（編輯：楊凱翔）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀