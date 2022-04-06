缺料緩解 群光3月營收106億寫歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電子3月自結合併營收新台幣106.03億元，繼去年11月後第二度月營收突破百億元大關，並改寫歷史新高紀錄，月增28%，年增17%。首季營收也創下歷史次高紀錄，主要受惠需求旺、缺料較為緩解。

群光表示，包括AI影像產品及商用NB需求均相當強勁，推升NB鍵盤、影像模組與電源供應器的訂單表現，加上半導體缺料較為緩解，推動月營收已連續7個月創下同期新高，表現超出預期。累計第1季合併營收288.45億元，年增15%，成為史上最強第1季，同時也是史上次高紀錄。

群光指出，因COVID-19疫情反覆，上海自3月底處於半封城狀態，近期昆山也實施封城，人流、物流受阻，不過群光3月營收仍然十分強勁，所受影響不大，受阻的出貨預計將順延至4月，部分客戶為因應不預期的管控措施，也希望未來多準備存貨以備不時之需。

展望未來，法人預期群光營收將依循往年逐季成長的模式，第2季營收年成長可望達到雙位數，因為國際一線客戶對AI影像產品的需求仍然強勁，在半導體料況以及泰國廠區的順利配合下，預期將有亮眼表現；鍵盤產品方面則預期由高單價產品推動，例如商用NB鍵盤、2-in-1裝置鍵盤以及電競鍵盤等，預期群光將受惠於疫情解封後的需求。

群光去年每股稅後純益8.71元，優於法人預期。今年將配發6.1元現金股利，股息配發率約為70%，以今天收盤價87.50元來計算，目前現金殖利率則接近7%，是大型法人長期投資的長青標的之一。群光今年將於6月10日舉行股東常會。（編輯：楊凱翔）1110406