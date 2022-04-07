對台灣企業影響最大的ESG因素 中華信評提3風險

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中華信評今天表示，對台灣企業影響最大的環境、社會、治理（ESG）因素中，主要有3風險，分別是氣候變遷、廢棄物與污染以及衛生與安全風險，也示警台灣企業面臨的環境風險略高於全球平均值。

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）去年10月出版「信用評等中的環境、社會、治理（ESG）原則方法論」，標普全球評級台灣子公司中華信用評等今天首次出版跟受評企業相關的ESG 指標報告書，並舉行線上發布會。

中華信評企業評等部首席分析師許智清表示，ESG因素通常涉及企業自身與自然、社會環境以及公司治理品質之間的相互影響，但是並不是所有ESG因素都會對信用品質與評等產生重大影響。

許智清表示，對台灣企業信用結構的最主要風險因子有3個，分別是環境（E）指標下的氣候變遷風險、廢棄物與污染以及社會（S）指標下的衛生與安全風險。

許智清表示，氣候變遷風險部分，由於多數受評的製造業以及景氣循環性高的交通運輸業屬於能源密集型產業，台灣企業普遍而言面臨較高的氣候變遷風險，且用能源成本對營收占比來看，建築材料、化學以及景氣循環性高的交通運輸業能源密集度最高，面臨的氣候變遷風險也特別高。

在廢棄物與污染部分，許智清表示，關鍵製造業面臨龐大壓力，原因在於對塑膠與電子產品所造成污染的疑慮升高；在衛生與安全部分，如果未能嚴密監測安全標準，部分化學公司的衛生與安全標準恐將受到員工與社會的質疑。若無法妥善管理勞工安全與福利問題，部分勞力密集型的公司聲譽恐會受損。

許智清表示，中華信評的ESG信用指標一般是在評等確定後產生，並不是評等結果、也不是對評估對象的ESG評估結果。ESG信用指標透過1到5級評分衡量「淨影響」結果。

他舉例，部分半導體產業雖是高耗能、高耗水產業，但是透過發展半導體有機會帶動電動車、綠能產業發展，也有助產業能源轉型，因此半導體產業在環境（E）信用指標大部分仍是中性的E2等級。

許智清表示，未來中華信評計畫在發行體評等報告中會完整納入ESG信用指標並進行更新，作為對現有信用評等分析的補充說明。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評表示，如果從金融產業來看，銀行放貸分散在不同產業，鮮少在特定產業曝險特別高，環境、治理指標對銀行影響不大；保險業則比較容易在環境指標出現負面影響，例如再保險公司對於地震天災等曝險較高。（編輯：蘇志宗）1110407