壽險業去年獲利旺 2家向金管會申請發現金股利

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（中央社記者謝方娪台北7日電）國內22家壽險去年稅後大賺逾新台幣3600億元，金管會今天公布已有2家壽險公司申請發放現金股利，目前皆在審核中。經查，搶頭香遞件的壽險公司為國泰金旗下國壽，第二家為中信金旗下台壽。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會表示，截至4月7日為止，已有2家壽險公司向金管會申請發放2021年度現金股利，截至目前2案都還在審查中。

經查，第一家搶頭香遞件為國泰金旗下國泰人壽，國泰金已在3月11日代國壽重訊公告董事會通過2021年度盈餘分派案，擬分派239.18億元的股東現金紅利；第二家向金管會遞件為中信金旗下台灣人壽。

去年壽險業獲利創下史上最旺一年，全年稅前獲利3885億元，年增1824億元、增幅88.5%，主因台股屢創新高，全年壽險業投資利益高達1兆2755億元，淨投資收益相比2020年大增2110億元；壽險業2021年稅後獲利也有逾3600億元水準。

壽險業若要發放現金股利，須先經金管會保險局核准，去年壽險業獲利大豐收，配息也成為近日市場追逐焦點。（編輯：楊凱翔）1110407