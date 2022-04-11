陽明3月、第1季營收 同創歷史新高

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（中央社記者賴言曦台北11日電）陽明海運今天公布3月營收為新台幣378.63億元，月增13.87%。展望後市，陽明表示，今年第2季起預計有5艘新船陸續交付並投入航線，將可滿足東西向客戶艙位需求。

陽明今天公布3月營收為378.63億元，月增13.87%，年增80.24%；今年首季營收為1067億元，年增71.32%，3月及第1季營收同創歷史新高。

陽明表示，3月份因艙位供給增加，且美元升值影響，因此3月份合併營收較2月份的332.51億元增加。另因供需缺口持續存在，使平均運費較去年同期大幅上漲，故3月合併營業收入較去年同期增加168.55億元。

展望後市，陽明表示，今年尚有5艘1萬1000 TEU（20呎貨櫃）級新船預計於第2季、第3季陸續竣工交付並投入航線營運，屆時將可滿足東西向客戶艙位需求。

陽明也指出，國際油價高漲推升燃油成本，造成高、低硫油價差擴大，但陽明已有燃油附加費徵收機制反應油價變化，且目前安裝脫硫塔的船隻比例約占整體船隊三分之一，進一步降低營運成本並達到節能的綜效。

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航運展望方面，陽明表示，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長4.1%，預估需求成長5.9%；2023年預估供給成長8.1%，預估需求成長4.7%。

陽明也指出，目前市場需求維持穩定，未來一旦戰事與封城因素解除，各項重建與民生物資需求增加，預期可能有出貨遞延效應。然而中國大陸疫情與俄烏戰爭發展情勢未明，及全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，將是影響航商未來營運的不確定性因素。（編輯：黃國倫）1110411