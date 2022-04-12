公股銀挺紓困 申請逾12萬戶核貸金額破1.2兆元

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（中央社記者張璦台北12日電）COVID-19疫情反覆，衝擊國內經濟；財政部表示，公股銀行辦理各部會紓困方案，截至6日，已核准12萬1272戶，金額達新台幣1兆2333億元，後續也將配合各部會紓困貸款政策調整。

財政部長蘇建榮明天將赴立法院財政委員會，進行「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告。

專題報告指出，COVID-19疫情反覆，對國內社會、經濟產生極大衝擊，各機關依紓困特別條例規定，針對受疫情影響發生營運困難的產業、事業， 訂定相關紓困振興辦法，財政部並督導公股銀行，在符合銀行監理及授信原則下，配合辦理金融協助措施。

據報告，截至6日，公股銀行辦理各部會紓困方案，受理申請達12萬1929戶、金額1兆2493億元，已核准12萬1272戶、金額1兆2333億元，核准比率分別為99.46%及 98.72%。

其中，續約展延方面已核准3萬698戶、金額5796億元；營運資金貸款已核准8986戶、金額1551億元；振興貸款已核准8萬1588戶、金額4986億元。

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同時，因應疫情嚴峻，財政部表示，促請公股銀行積極加速數位轉型，採數位金融及簡化申請等方式，以提升效率，減少群聚風險，於兼顧員工防疫安全前提，從寬、從速、從簡落實辦理紓困振興方案。

紓困特別條例施行期間至今年6月30日止；財政部表示，若因國內疫情變化，各部會紓困貸款措施及利息補貼方案有展延或調整必要，財政部將繼續督請公股銀行配合各部會紓困振興辦法，提供各項紓困金融協助。（編輯：潘羿菁） 1110412