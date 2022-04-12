11國銀南向設點 金管會點頭卻卡關越南主管機關

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（中央社記者謝方娪台北12日電）國銀近年積極前往新南向國家設點，不過據金管會統計，已取得金管會核准至越南申設分行或辦事處、但越南主管機關尚未核准的就有13案，共11家銀行仍在排隊。

金管會統計，已取得金管會核准至越南申設分行或辦事處、但越南主管機關尚未核准的案例有13案，包含申設11家分行及2家代表人辦事處，共計11家銀行長期「蹲點」。

其中，蹲點最久的銀行為中信銀行，早在2005年7月就取得金管會同意向越南主管機關申設河內分行，不過越南至今仍未核准。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出，主因是外資銀行在越南設有9家子行、49家分行，相比越南自身38家本國銀行，當地外資銀行相對密集，因此越南對核准外資銀行申設執照態度相對保守；另越南陸續修正外資機構申設辦法、近年疫情影響等，都會影響審核時間。

童政彰說，金管會和越南主管機關有簽署MOU（合作備忘錄），建立資訊分享機制，金管會將透過監理官會議或雙邊會議，針對市場准入議題和越南主管機關持續溝通。

金管會資料顯示，越南主管機關最近一次核准國銀申設分行是2015年核准玉山銀行申設同奈分行、永豐銀行申設胡志明市分行；另今年3月也核准玉山銀行申設代表人辦事處。（編輯：楊凱翔）1110412