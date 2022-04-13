食材價格上漲 朱澤民：將討論是否增加營養午餐補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國內物價上漲壓力升溫，食物、食材等相關項目漲幅十分顯著，也導致學校營養午餐成本大增，主計總處主計長朱澤民表示，會跟教育部商量是否因應食材上漲，增加對地方的營養午餐補助。

朱澤民今天赴立法院財委會進行專案報告並備詢，由於3月消費者物價上漲率（CPI）達3.27%，創下9年半最大漲幅，國內物價情勢引起朝野立委關注。

朱澤民說明，主計總處原先預估今年第1季CPI平均年增率為2.76%，實際值為2.81%，接近原先預估值。

民進黨立委吳秉叡關切學校營養午餐補助的議題，朱澤民表示，政府希望營養午餐使用在地食材，考慮近期食材價格上升，會與教育部商量是否可以透過特別統籌稅款，增加對地方的營養午餐補助，畢竟營養午餐是維持學生基本健康所需的必要條件。

吳秉叡也指出，政府今年調高軍公教薪資，7月起退休軍公教月退金又增2%，希望經濟成長果實可與民間共享，但適逢俄烏戰爭爆發、國際油價攀高，以及疫情反覆等因素，台灣是否將陷入薪資、物價螺旋上漲的狀況。

朱澤民說明，薪資物價螺旋上漲的議題在1970至1980年代常被提及，當時遇到石油危機，通膨預期升溫，加上財政支出擴大、工會力量強大等因素，才導致薪資與物價持續上漲。

朱澤民接著表示，最近20年來，全球化、自動化盛行，廠商生產成本降低、生產力大幅提高，加上電子商務興起，讓經濟環境產生很大差異。

主計總處也曾調查企業調薪考量因素，朱澤民表示，企業主要考量員工表現、基本工資調漲、企業營運情況等，至於物價上漲對薪資的推升力量「不是想像中那麼大」。（編輯：潘羿菁）1110413