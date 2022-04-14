鏡電視董監事審查 NCC：再請業者補充資料

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（中央社記者蘇思云、葉冠吟台北14日電）NCC主委陳耀祥表示，收到鏡電視新任董監事的申請資料，已請業者再補充資料；至於有立委提到鏡電視先前每月付顧問費給前NCC高官一事，陳耀祥則說「第一次聽到」，會進行調查。

立法院交通委員會今天審查衛星廣播電視法修正草案，時代力量立委陳椒華、國民黨立委洪孟楷、魯明哲、傅崐萁詢問鏡電視董監事審查情況，希望國家通訊傳播委員會（NCC）應該要詳加調查公布相關結果。

陳耀祥表示，鏡電視已報給NCC包括新任董事長鄭優還有新任董監事名單等，NCC會依相關規範審查，不過也已經請業者再補充資料。同時，先前也請鏡電視公評人做內部調查，希望公評人查清楚，董監事行政調查會約談其他人，目前還在調查處理中。

NCC內容處處長黃文哲表示，之前約談過前董事長陳建平，也有詢問其他內部高階主管，依照目前初步調查資料來看，不認為有干涉新聞自由，鏡電視有編輯室公約，如果真的有干涉新聞自由情況，相關人員可以依此拒絕。

此外，陳椒華拿出鏡電視內部資料，提到1月20日財務長有給大股東營運問題報告，同時也提到有主管每月以自己名義提出現金新台幣10萬元的NCC顧問費用給前NCC高官，進而關切NCC委員，如果此事屬實，顯示鏡電視內部作帳不實，質疑應該要送檢調。

陳耀祥回應，今天是第一次看到相關資料，坦言如果是內部爆料資料，NCC當然無法取得，會針對相關事項進行調查。不過，陳耀祥也表達不滿，認為「立委的手伸進NCC裡面」，指導NCC辦案，強調個案調查都還在進行中。

針對爆料內容，鏡電視表示，公司在1月20日並沒有召開會議，也沒有內部報告。鏡電視指立委陳椒華指控的員工聘任與籌設費用等問題，數字並非精確，近期已多次澄清，「相關交易均為公司私法行為，一切適法。」

至於聘任的顧問部分，鏡電視強調是為公司營運之必要行為，也符合相關法令；認為外界爆出的相關資訊均為有心人士片面擷取惡意影射，已嚴重影響鏡電視商譽及營運，籲請媒體引用前應向鏡電視查證。

傅崐萁表示，交委會沒有通過成立鏡電視調閱小組，希望NCC可以把今天之前的所有可以給的鏡電視資料都提到委員會；陳耀祥回應，會檢視哪些資料可以提供，承諾2週內再提供給交通委員會。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1110414