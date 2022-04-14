NCC：低軌衛星涉頻譜開放 未來由數發部掌管

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（中央社記者蘇思云台北14日電）立委關注台灣低軌通訊衛星發展，NCC主委陳耀祥表示，日前已預告「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」等草案，由於涉及衛星頻譜資源的開放，未來會交給新成立的數位發展部。

立法院交通委員會今天審查衛星廣播電視法修正草案，民進黨立委劉世芳、許智傑與國民黨立委孔文吉關注台灣低軌通訊衛星發展進度。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，日前已預告「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案，並已通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率審查作業要點」草案，都需預告60天，相關法規程序會先整備好。

陳耀祥指出，目前適逢組織改造議題，因涉及衛星頻譜資源開放，未來會交給新成立的數位發展部掌管。

他表示，台灣因4G、5G建設很完善，在低軌通訊衛星部分，可能是在偏鄉、離島、災防應用上作為備援角色；由於頻譜開放會考量國安、資安、通訊保障監察、外資限制等議題，後續視國外業者要登記落地、還是要找台灣電信業者代理，就目前所知，電信業者有跟國外業者洽談代理議題。

根據「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案，新增10.7到12.7GHz、13.75到14.5GHz、17.7到20.2GHz及27.5到30.0GHz等頻段供同步與非同步衛星固定通信使用；頻率釋出採審核制、非競標制，無線電頻率使用期限為2年，屆期可再申請核配。

至於NCC目前仍在研議的「數位通訊傳播服務法（數通法）」以及「網際網路視聽服務管理法」草案（俗稱OTT TV專法），陳耀祥會後受訪表示，待組改後，這兩個草案還是由NCC主管。

陳耀祥指出，數通法草案3月底提到委員會討論，但還要跟其他機關、業者討論，各方的不同意見會提出版本跟社會溝通，希望6月底前有機會提出草案。（編輯：林克倫）1110414