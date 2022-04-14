界霖醞釀漲價 業績看逐季增全年再拚新高

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）功率元件導線架廠界霖預估，今年產能擴充幅度約10%至20%，今年業績可成長雙位數百分點，逐季成長再拚新高，第2季之後擬調漲價格反映成本，最快今年底車用占比可提高至5成。

界霖今天下午參加台灣證券交易所舉辦半導體暨新上市主題式業績發表會，界霖發言人吳念誼指出，去年電動車和工業景氣復甦，帶動導線架需求，去年營運表現佳。

在中國大陸布局，界霖指出，中國大陸蘇州住立精工二期廠房去年第4季完工，今年陸續進駐設備。

吳念誼表示，界霖中長期發展方向以車用和工業為主，預估今年產能擴充幅度約10%至20%，今年業績目標成長雙位數百分點。

界霖董事長蔡上元指出，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有變數，但界霖在台灣、中國大陸蘇州和山東、日本、馬來西亞等據點可分散風險。

蔡上元表示，電動車趨勢有助界霖功率元件導線架成長，若無疫情影響，今年業績可望逐季成長，有機會再拚新高，預估最快今年底車用占比可提高至5成，帶動毛利率表現。

觀察原物料價格上揚變數，吳念誼指出，國際銅價波動可適度反映給客戶；蔡上元預估，第2季之後產品將調漲價格反映成本。

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界霖去年合併營收新台幣63.32億元，年增46%，創歷年新高；去年稅後淨利4.69億元，大幅年增263%，也創歷史新高；去年每股稅後純益（EPS）4.82元。從終端應用來看，去年車用占比約41%，3C和消費電子應用占比約32%，工業占比約27%。

界霖自結今年3月合併營收5.47億元，月增8.27%，年增5.85%，創同期新高，累計今年第1季自結合併營收16.02億元，年增10.3%。（編輯：楊蘭軒）1110414