奇景子公司Emza筆電AI視覺方案 獲Dell新品採用

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（中央社記者張建中新竹14日電）奇景光電的全資子公司Emza今天宣布，筆記型電腦AI視覺解決方案獲品牌廠Dell的新款筆記型電腦採用。

Emza表示，WiseEye筆記型電腦人工智慧（AI）視覺方案透過機器學習和基於類神經網路演算法，將為新型筆記型電腦增添人物偵測功能。

Emza指出，WiseEye筆記型電腦系統將具有移開視線偵測功能，提供AI全時偵測，當使用者移開視線時，自動調暗電腦畫面，藉此保護隱私；當使用者移回視線，並面向螢幕顯示器時，自動調亮電腦畫面至原始設定。

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此外，還有旁觀者偵測功能，當偵測到有旁觀者並正目視使用者螢幕顯示器時，自動將畫面紋理化，以保護使用者機密資料，並同時於螢幕上顯示警示訊息。

智慧人物偵測功能，則提供AI視覺人物偵測，結合Dell的ExpressSign-in功能，在使用者接近時喚醒並解鎖系統，並在使用者離開時將其鎖定。另外，與Dell的Optimizer整合，使用者可依照喜好及經驗，於各式使用情境中，設定個人化偵測警示。（編輯：楊凱翔）1110414