長榮國際董事會翻案 每股現金股利27.5元降至3.5元

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（中央社記者潘智義台北15日電）長榮國際今天舉行董事會，推翻原先定案的每股現金股利27.5元，一舉降至每股3.5元；市場解讀有利「弟弟派」手中掌握資金，繼續爭取集團內公司的經營權。

長榮集團大哥張國華在2月長榮國際董監事改選中失去席次優勢，並於3月22日長榮國際上一屆最後一次董事會中，提案將每股現金股利10元大幅加碼至27.5元，市場推估發放股利總額一口氣跳升至110億元。

不過，「弟弟派」新任長榮國際董事長鄭深池今天再次召開董事會，推翻先前由張國華決議的股利分派案，每股配發現金股利由27.5元大降至每股3.5元，比最初規劃的每股10元還低。

長榮國際表示，企業經營講求永續發展，需要充沛資金，也要思考不景氣時的需求，即「好天當思雨天用糧」。

市場則解讀為長榮集團內部經營權之爭的資源掌控議題，長榮國際大降配息，將可保留大量現金，有利於「弟弟派」手中的銀彈，為未來經營權之爭布局備戰。

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對於市場傳出長榮國際董事會為了鞏固二房支持，特別增設禮遇張國煒母親李玉美條款，包括提供辦公室、秘書等，甚至大額公關費。

長榮國際說明，董事會通過「尊崇禮遇創辦人張榮發遺孀李玉美案」只是援例辦理，因張榮發於1984年成立長榮國際公司，負責控股及監督管理集團各公司，提供諮詢顧問的服務，以維持長榮集團一貫的品質與精神。長榮國際公司尊崇禮遇家族成員已行之有年。（編輯：張良知）1110415