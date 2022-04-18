美達科技19日起公開申購 抽中估賺1.95萬元

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（中央社記者張建中新竹18日電）半導體測試設備廠美達科技預計4月29日掛牌上櫃，將於4月19日起辦理公開申購，承銷價每股新台幣83元，依今天興櫃成交均價102.59元計，抽中1張將獲利1.95萬元。

美達科技上週順利完成上櫃前公開承銷的競拍作業，競價拍賣數量為3192張，最低得標價格每股86.88元，最高得標價格110元，得標加權平均價格每股93.49元。

美達科技將於4月19日至4月21日辦理公開申購，公開申購張數848張，預計4月25日抽籤。美達承銷價每股83元，距興櫃價格價差約19.5元，若抽中1張估計可賺1.95萬元。

受惠5G、高速運算及人工智慧（AI）需求帶動半導體廠擴建潮，連帶刺激測試設備需求，美達去年總營收攀高至4.53億元，年增33.3%，稅後淨利1.55億元，年增30.5%，每股純益4.4元。

美達今年前3月營收1.24億元，較去年同期成長12.88%，法人預期，在半導體測試設備需求持續成長下，美達今年業績可望再成長2成以上水準。（編輯：楊蘭軒）1110418