永續金融評鑑指標年底出爐 明年部分金融機構先試行

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（中央社記者謝方娪台北19日電）為促進金融業因應ESG趨勢，金管會研議推動「永續金融評鑑」，金融研訓院表示，永續金融評鑑指標預計最快今年底前公布，可能採取部分金融機構明年先試行方式，漸進式推動。

永續金融成為國際趨勢，金融業喊出「NO ESG NO MONEY」，對企業而言，落實ESG成為當前迫切課題。金融智庫台灣金融研訓院今天舉辦「投資地球的未來-ESG的導航圖」新書發表會，發布近年ESG研究專書。

金融研訓院董事長吳中書表示，金融是經濟體系血脈，推動永續目標的過程，金融機構扮演重要推手，目前國內已有13家金融機構簽署赤道原則，在全球排第一；如今金融研訓院發布ESG專書，彙整綠色金融研討會產官學的重要觀點、研究員研究成果，盼提供各界作為參考指引。

吳中書會後受訪表示，金管會、金融研訓院、證基會、保發中心等單位正推動「永續金融評鑑」工作，最快將在今年底前公布指標，預計明年針對銀行、保險、證券3業小部分金融機構先試行。

金管會副主委蕭翠玲受邀出席發布會，她指出，氣候變遷不僅是風險，也伴隨商機，企業除了推動節能減碳因應，也能透過產業轉型成為低碳產業，減緩氣候變遷影響，過程中相關資金需求，將為金融業帶來更多機會。

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金管會主委黃天牧於書中作序表示，目前全球有450多家總資產高達130兆美元的金融機構承諾採用新的商業模式，透過放款或投資資產組合協助全球經濟朝向低碳轉型、並在本世紀中葉達到全球淨零排放；金融機構除了自身營業辦公場所需積極減碳，必須在放款或投資時將客戶或投資對象的碳排情形納入考量。

黃天牧也引用古希臘物理學家阿基米德名言「給我一個支點，我就能撐起整個地球」，他認為，永續金融就是現在的新支點，善加利用此槓桿，就能發揮意想不到的效果，帶領社會往永續發展或淨零排放的路徑邁進。（編輯：潘羿菁）1110419