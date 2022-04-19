光寶科：供應鏈問題不持續擴大下 第2季仍將成長

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）光寶科今年第1季營業淨利創同期新高，每股稅後盈餘（EPS）0.92元；光寶科總經理邱森彬表示，在疫情對全球供應鏈及物流影響不持續擴大的前提下，預期第2季營收與本業獲利將持續穩健成長。

光寶科今天舉行第一季線上法人說明會，受惠光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，第一季營收新台幣412億元，年增9%，創4年同期新高。營業淨利30億元，年增42%，創同期歷史新高，稅後盈餘21億元，EPS 0.92元。

近來通膨加上中國大陸陸續進行封控；邱森彬指出，對整個供應鏈影響還是蠻大，半導體供應吃緊，不同廠區、產品線上會有不同程度的影響，不過光寶擁有跨區域多元生產基地的優勢，透過靈活迅捷的產能調度，預估這次影響程度比例相對算低。

不過邱森彬也提到，原本預估半導體可望在第3季舒緩，但伺服器、車用需求強勁，目前進度來看，還要多等半年，要等2023年產能開出才會舒緩，特別是在功率IC 、類比IC等。

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邱森彬表示，光寶以彈性、快速應變的核心能力，與全球策略夥伴共同聚焦發展雲端資料中心、光電半導體、車用電子、5G、AIoT等高成長領域。持續投入研發資源於EV車內與車外充電解決方案、雲端運算的高階電源產品，及5G小基站等系統性產品。在策略性的產品組合下，出貨將持續成長，將進一步推昇長期毛利率與獲利能力。

此外，追求獲利成長的同時，光寶亦積極將ESG策略內化成企業DNA。近日與台灣7大科技領導廠商共同倡議成立氣候聯盟，更攜手高達15家以上的光寶供應鏈廠商共同推動低碳轉型，積極投入綠色創新與製程節能，強化供應鏈韌性，建構產業永續的循環經濟。（編輯：黃國倫）1110419