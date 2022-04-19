股匯不同調 新台幣連3貶創近19個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會官員再釋鷹派訊息，激勵美元指數一度向上挺進101，亞幣難以招架；儘管台股收漲近百點，股匯依舊不同調，新台幣兌美元收盤收在29.23元，貶4.4分，連續3個交易日貶值，也再次刷新近19個月新低紀錄。

美國聯準會鷹派大將、聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德表示，聯準會必須迅速行動，透過多次升息50個基點（2碼）讓利率在今年達到3.5%左右，而且不應排除一次升息75個基點（3碼）的選項。

聯準會持續放鷹，支持國際美元的強勢格局，雖然台股今天止跌反彈，外資也轉為買超，仍未扭轉新台幣的疲弱態勢，今天以29.218元開盤後，最高29.200元，盤中最低則為29.244元、同樣改寫波段新低，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至13.145億美元。

外匯交易員直言，美國聯準會頻頻放鷹，加速資金回流美元，也導致新台幣續貶；照此趨勢來看，新台幣短線難以反轉，不排除緩步向29.5元關卡靠攏。（編輯：黃國倫）1110419