美股大漲激勵 台股可望連2紅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美股超級財報週登場，在科技股強力領漲下，4大指數齊揚，分析師表示，處於相對低檔的台股，在國際股市激勵下，可望連續第2個交易日收紅，回到17000點之上。

美國企業財報佳，以及兩位聯邦準備理事會（Fed）官員對升息發表鴿派談話，美股今天在科技股領漲下反彈收高，道瓊工業指數勁揚499.51點或1.45%，以34911.20點作收，標準普爾指數上揚70.52點或1.61%，收4462.21點；科技股那斯達克指數大漲287.30點或2.15%，收13619.66點，費城半導體指數上揚68.047點或2.21%，收3153.234點。

本週重量級美國科技股財報將陸續登場，IBM最新公布的財報優於預期，接著是20日要公布的特斯拉（Tesla）及ASML，下週還有蘋果（Apple）、高通、超微（AMD）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）都將發布財報與展望。

國泰投信董事長張錫點明，本季台股行情有兩大機會，一是台灣企業體質強韌，整體上市櫃公司去年全年稅後純益逼近新台幣4.3兆元，年增73%，締造史上最佳成績單；其次為台股殖利率吸睛，企業獲利攀高，目前估算今年台股整體配息至少2.6兆元，平均現金殖利率將有機會超過5%，可望居全球之冠，張錫認為：「台股最壞的狀況已過去，第2季是找買點的絕佳時機。」

分析師指出，台股今年以來兩度跌破17000點，不過18日低點16845點未破前波低點16764點，加上量能縮至2200億元的相對低檔，搭配國際股市回穩，技術面上有機會打出第2隻腳，年線17396點將是多空決戰點。

歐股普遍收跌，倫敦FTSE 100指數下挫15.10點或0.20%，收7601.28點，巴黎CAC 40指數下滑54.56點或0.83%，以6534.79點作收，法蘭克福DAX 30指數下跌10.39點或0.07%，收14153.46點。（編輯：張均懋）1110420