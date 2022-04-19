12檔台股基金長抱逾20年 績效超過10倍

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）今年來台股受到全球金融環境影響，表現不若去年亮眼，不過，仍有部分長青樹基金在長期穩健的投資之下，替投資人繳出亮眼報酬。根據統計，成立超過20年且績效（不含息的報酬率）超過1000%的台股基金共有12檔。

其中成立來報酬率逾1500%的基金僅兩檔，分別為統一全天候-A類型的1873.5%以及PGIM保德信高成長的1642.8%。

觀察這12檔績效超過1000%的台股基金中，有4檔規模也同時為台股基金前10強，依序為安聯台灣科技290.38億元、復華中小精選141.32億元、群益馬拉松94.18億元、PGIM保德信高成長78.77億元。另外，12檔進榜名單中，統一投信囊括4檔基金，堪稱長青型強棒。

保德信投信指出，歷史悠久的台股基金因為經歷多空景氣循環，有助於增加經理人與操盤團隊的操作經驗，同時，也需要搭配獨到的紀律選股策略，並靈活於類股間輪動操作，搭上趨勢成長產業，才能讓長青基金績效維持穩健表現。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於近期台股持續大幅度震盪，其中，電子類股仍最為弱勢，位於各均線之下，不過部分個股已出現築底姿態，至於之前漲多的金融股近期也見到回檔走勢，傳產族群則持續震盪。選股方向建議可朝高息股、具有營運成長性、硬體升級等題材相關類股。

統一投信表示，近期台股雜音較多，壓抑指數表現。但隨著最新財報公布，部分個股仍有亮點，提供了投資機會。目前市場焦點主要在中國防疫政策，上海的封城措施在上週開始部分解封，相關企業得以有序復工，維持供應鏈順暢。但隨後又傳出蘇州封城，由於該地區為台商重鎮，後續須持續關注是否會影響相關企業的4月營收。

除了台股本身以外，美股本週進入重量級科技股財報公布期，也是重要的觀察指標。統一投信指出，台股與美股為連動關係，且互為供應鏈上下游，若美股企業財報亮眼，或展望獲得市場認同，有望帶動台股相關個股表現。統一投信也提醒投資人，須留意反彈行情時切勿追高殺低，可以放眼長期成長機會，並以分批進場方式為宜。（編輯：楊凱翔）1110419