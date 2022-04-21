高股息夯 台股主被動基金規模衝1.1兆元新高

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）依據投信投顧公會統計，台股主、被動基金合計規模衝新台幣1.1兆元，其中元大投信在投資人卡位高股息概念基金推動下，3月合計規模增加472億元最搶鏡，國泰投信增加137.1億元表現也相當亮眼。

法人表示，台灣上市櫃企業2021年獲利創新高，今年配息金額預估挑戰2.5兆元以上，雖然短期受外在因素影響，加權指數下修，但同時更突顯高殖利率標的優勢，吸引投資人卡位高股息標的。

美國通膨情勢因俄烏戰事加速惡化，美國聯準會在3月升息1碼，為2018年來首度升息，聯準會近期鷹派程度超乎市場預期，推升債券利率連連走高，美國10年期公債殖利率大有挑戰3%之勢，債券價格承壓也牽動國人的投資布局。

元大投信表示，觀察投信投顧公會最新公布的3月基金規模數據，台股主被動基金合計超過1.1兆元，而非投資等級債券基金僅逾8700億元，差異已達2300億之譜，顯示已經有許多投資人資產配置大挪移，顯現國人的投資主流「股優於債」、「台股優於海外」的兩大趨勢。

元大投信指出，隨著美國聯準會今年每次會議都可能升息，而市場大多上看台股今年現金殖利率有望達4.5%的情況下，資金從非投資等級債券基金，流向台股主被動基金的趨勢可能越發明顯。

根據投信投顧公會統計，境內「固定收益型」基金在3月規模減少130.3億，減幅達2.3%，是除了貨幣市場基金大減395.6億外，3月受創最深的基金類別。

反觀股票型基金，多見規模增長的狀況，觀察台股主被動基金整體規模前5大投信3月規模增加表現分別為，元大投信增加472.1億、國泰投信增加137.1億、富邦投信增加77.9億元、安聯投信增加12.7億元、復華投信增加11.1億元。（編輯：趙蔚蘭）1110421