雄獅打造生活產業 王文傑：不排除進軍旅館業

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（中央社記者江明晏台北20日電）旅行社雄獅轉型打造生活產業，董事長王文傑透露，除了餐廳之外，也不排除進軍旅館業；晶華董事長潘思亮重申「免簽」建言，並認為疫情衝擊將隨時間變小，不會像去年那麼嚴重。

欣傳媒今天於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店集團董事長潘思亮、中華民國無任所大使林佳龍，探討疫後觀光發展。

雄獅董事長王文傑會後接受中央社記者訪問表示，目前台灣還在等入境開放，放眼疫後觀光的商機，而雄獅在海外地區的據點已啟動inbound（入境旅遊）、Outbound（出境旅遊），目前業績「非常好、大好」。

而雄獅持續轉型，除了旅行社本業外，也發展餐飲事業欣食旅，旗下擁有gonnaEAT、光一的餐飲品牌，其中gonna已在台展店5家，業績表現都相當亮眼；王文傑今天透露，雄獅積極打造「生活產業」，除了餐廳之外，也不排除進軍旅館業。

此外，王文傑在演講時提到，雄獅對台北打造觀光夜生活很感興趣，未來雄獅「開夜店」也不要覺得奇怪。

潘思亮則在會受接受媒體訪問時重申「免簽」建言，呼籲維持隔離和防疫大前提下，政府可優先恢復「免簽」，也就是申請簽證作業應恢復正常，過去十幾年來，旅客出入境台灣都是免簽為主，除了方便國際商務客，希望能以此新台灣模式，向全世界宣示「台灣回到國際舞台了」。

對於近期國內疫情升溫，是否擔心營運衝擊？潘思亮認為，衝擊當然有，但隨著病毒流感化，台灣國民的水準、政府的溝通及作法等各方面持續朝國際化方向演變，相信衝擊隨著時間會慢慢變小，不會像去年那麼嚴重。

此外，論壇上，主持人詢問該如何用一句話行銷台北，潘思亮提出The Hidden Secret of Asia的標語，認為台北的魅力無限，對於國際觀光客來說，大家都認知台灣是個科技島，希望除了積極宣傳觀光，還可以成為短期學中文的地方。

王文傑則拋出Global Taipei（世界的台北），他認為，中美貿易戰、台灣人在防疫上團結的表現都讓台灣被世界看見，近期俄烏戰爭更把台灣能見度推上去，非常看好台灣疫後觀光。

林佳龍則想出「台北世界好」的標語，盼「台北能成為你疫後觀光第一站」。（編輯：黃國倫）1110420