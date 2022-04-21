八貫首季賺1.03億元單季新高 訂單看到第4季

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（中央社記者賴言曦台北21日電）熱塑性聚氨酯（TPU）大廠八貫今天公布首季營收為新台幣6.16億元，為同期新高；稅後淨利1.03億元，則創下單季新高。八貫表示，目前訂單能見度看到第4季，預計今年營運將走出新格局。

八貫今天公告第1季營收為6.16億元、年增41.22%，營業淨利1.08億元、年增74.84%，稅後淨利1.03億元、年增102.4%，每股稅後盈餘（EPS）1.52元；營收創歷年第1季新高、獲利創單季歷史新高。

八貫表示，在漲價效益及匯率有利因素下，第1季毛利率達25.1%，較去年第4季與去年同期分別增加1與2個百分點，3月毛利率則超過26%。

八貫說明，第1季雖為傳統淡季，但公司稼動率自去年第3季起已保持滿載，加上美元走強等因素，對毛利率提升產生明顯助益；預期在漲價效益與匯率有利等因素下，今年第2季毛利率表現仍將不弱。

八貫提到，現已啟動德興一路廠房第2期擴建規劃，並將自國外進口第3台淋膜機組及17台智能型高週波機台，部分智能型高週波機台已於農曆年後陸續進廠設置，新產能將於第2季起陸續導入量產。

八貫表示，由於訂單能見度已可看到第4季，預期隨著產能擴充進度陸續完成，毛利率擺脫25%緊箍咒，公司今年營運及獲利將走出另一個格局。（編輯：楊蘭軒）1110421