長興抗原快篩試劑估5月出貨 盤中亮燈漲停

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（中央社記者潘智義台北22日電）受惠家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組可望在5月出貨，長興材料工業今天盤中股價直奔漲停板40.45元。

長興自今年1月上旬股價跌破40元之後，股價均未收在40元以上，今天靠COVID-19抗原快速檢測試劑套組即將出貨利多帶動，早盤一舉站上40元關卡。

長興21日宣布，旗下長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組，獲衛福部食藥署防疫專案核准製造，立即進行產線調整及完成前置作業，預估5月出貨。

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長興說明，國內疫情因Omicron快速傳播而確診數遽增，疫情指揮中心日前公告透過家用快篩做疫情控制及居隔管制，長興家用抗原快篩試劑通過緊急使用授權（EUA）專案核准製造後，將以最快速的時間上市銷售。

長興指出，家用抗原快篩試劑為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，使用億康生物科技自主開發高敏感度兔單株新冠肺炎病毒抗體原料為核心，搭配台灣製造的奈米金粒子、卡匣及採檢工具，由長興汐止國內醫療器材製造業者品質管理系統（QMS）廠生產，已於國內醫院收案完成臨床試驗。（編輯：趙蔚蘭）1110422