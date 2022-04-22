金融、航運回神 台股收跌102點週線終結連3黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）航運和金融回神，台股跌幅收斂，終場收在17025.09點，下跌102.86點，守住萬七大關，成交值仍未超過新台幣3000億元，來到2682.01億元，價跌量縮；台股今天也收週線，翻紅上漲20.91點，週線終結連3黑。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息並擴大幅度，美股4大指數下挫，台股今天開盤下跌超過百點，盤中最低來到16923.87點，下跌204.08點，失守萬七大關、5日線約17038點和10日線約17078點等短期均線，不過航運股和金融股回神強彈，台股跌幅收斂。

終場加權股價指數下跌102.86點，收17025.09點，跌幅0.6%，電子股下挫1.25%，金融股上漲1.29%，航運股上揚0.98%。台股本週上漲20.91點，週線翻紅終結連3黑。

電子股成交值約1200.66億元，占大盤單日成交值比重約44.7%，航運股成交值539.63億元，占比約20.1%。

根據統計，從3月21日至今天23個交易日中，台股僅有3個交易日成交值超過3000億元，另有7個交易日成交值低於2500億元，台股近期呈現震盪量縮格局。

晶圓代工龍頭台積電股價收在558元，下跌1.24%，跌7元，市值來到14.47兆元，聯發科收在854元，下跌1.61%，聯電收在47.65元，小跌0.83%，鴻海收在103.5元，漲0.49%；日月光投控收在99.1元，跌0.4%，台達電收246元，下跌2.77%，南亞科收66.4元，跌0.75%。

ABF載板三雄今天跌幅明顯，欣興收在210元，下跌4.55%，南電收在434.5元，下跌6.05%，景碩收在184元，下跌6.6%。

航運股貨櫃三雄長榮收147.5元，上揚1.37%，萬海收在156元，跌0.95%，陽明收126.5元，上漲1.2%；航空雙雄長榮航收36.15元，漲1.4%，華航收29.85元，漲0.34%。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前市場關注變數包括俄烏戰爭情勢，以及制裁下對糧食、油價、通膨與總經影響，以及美國聯準會升息次數與幅度、縮減資產負債表規模、全球供應鏈變化等。

展望台股後市，沈建宏指出，儘管俄烏戰爭及疫情仍是最大變數，但對台股無須過度悲觀，根據歷史統計資料，戰爭開打後，美股及台股可望利空出盡，此外，第1季科技股成震央，但許多科技股本益比已跌到10倍以下，投資價值浮現，個股表現將優於大盤。

觀察類股族群，沈建宏表示，可留意半導體供應鏈、新產品或新規格題材，伺服器、電動車與汽車電子供應鏈，高股息殖利率兼具成長性次族群、下半年景氣落底反彈的面板與記憶體類股，以及航空類股。（編輯：張均懋）1110422