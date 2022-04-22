淨零帶動投資 龔明鑫：經濟成長估年增0.56個百分點

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）政府積極推動2050淨零排放，目前規劃至2030年前投入預算近新台幣9000億元，國發會主委龔明鑫今天表示，政府投入經費加上後續相關計畫推動，有助於帶動民間投資，樂觀估計可讓經濟成長率平均年增0.56個百分點。

4月22日是世界地球日，今天上午舉行的「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」也邀來總統蔡英文、行政院政委唐鳳、國家發展委員會主任委員龔明鑫、經濟部長王美花等重量級人物致詞、發表領袖實踐宣言。

蔡總統表示，去年她參加行動高峰會時，宣布要以務實、前瞻的方式規劃2050淨零排放路徑，經過一年的統籌及跨部會努力，龔明鑫已於今年3月底正式公布2050淨零排放路徑與總說明；政府將在「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎上，推動「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型，加速淨零排放的發展進程。

龔明鑫也提到，政府後續將推出12項關鍵戰略，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，這當中有些挑戰，也有很大的商機，如風電、光電未來8年就可能有超過3兆元以上的投資金額。

此外，龔明鑫指出，政府提供節能誘因，透過汰舊換新節能設備提升效益，而儲能系統裝置的商機也十分龐大；經過估算，政府經費及相關計畫推動，將誘發民間投資，進而創造經濟成長效益，樂觀來看，每年經濟成長率平均可以增加0.56個百分點。

王美花則說，經濟部未來有4大重點推動方向，一是跨產業合作，二是新的商業模式，三是技術創新，四是政府法規政策必須做很多改變，「經濟部會跟大家在一起，一步一步往前做」。

而在數位技術創新的面向，唐鳳提醒，永續行動若牽涉到數位創新，如非同質化代幣（NFT），須留意底層技術的特性，如果是高耗能、容易轉賣及炒作的虛擬資產，不管做什麼好事都會被產生的碳足跡抵銷；因此使用數位創新技術時，應先了解底層技術是否有做過碳盤查、有沒有達到淨零路徑，如果有的話，這樣的創新才值得使用。（編輯：趙蔚蘭）1110422