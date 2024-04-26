布林肯訪中 中國學者：需留意美國是否改對台言行

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（中央社台北26日電）美國國務卿布林肯正在中國訪問，25日曾出席與布林肯會見的中國學者表示，布林肯此行訪中台灣議題是關注點之一，而衡量中美關係是否改善，需關注美方是否改變對台灣議題的消極言行。

中國媒體澎湃新聞今天報導，清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主任、國際關係學系教授達巍表示，他25日參加與布林肯會面的活動，感到「談得挺好的，氣氛也融洽」。

他說：「布林肯此訪是在兩國元首所創造的穩定氛圍下進行的工作訪問，既來推進與中國的合作，同時也提出美方的具體關切。」

達巍表示，布林肯訪中之際，美方仍在輿論上拋出所謂的「中國產能過剩論」、對俄軍事援助等議題。在行動上，不僅對中發起新的301調查，還藉由涉及台灣和限期剝離TikTok的法案，企圖製造談判「籌碼」。

他說，不過，布林肯24日抵達上海後，美方的論調似乎有所緩和，布林肯當晚在外灘拍攝的影音中稱，「我期待在上海和北京舉行富有成效的會談」。

達巍表示，從去年11月至今，中美出現穩定與合作的跡象，但在相對穩定的狀態下也有許多新問題出現。而布林肯這次也帶來了一些具體的關注點：一是，近期美國媒體所炒作的所謂中方向俄羅斯提供武器裝備和零件。

他說，至於美國財政部長葉倫上次訪中提出的「產能過剩」問題，這次恐怕也會繼續提。未來一段時間，美方是否會推出新的關稅措施也值得關注。台灣問題也是主要關注點之一。

達巍分析，衡量關係改善的維度，最重要的是經貿和技術領域，例如美國是否能取消某些制裁或縮短實體清單，以及能否改變在台灣問題上的消極言行，這些是中方最關心的問題。

他說，同樣重要的是，也要考慮如何能讓中美兩國民眾和菁英對對方產生更多正面的看法，不要那麼負面。

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達巍表示，在過去的一年裡，若干對中國比較友好、相對理性的聲音正在逐漸出現，儘管這並沒有影響到政策層面，但這些聲音是呈上升趨勢的。

他說，一些知中的學者或是前官員闡述比較接近真相的觀點。例如，在台灣議題方面，美國也有很多人表示不能僅僅想著威懾中國，還是要給中國一定的戰略保障，才能穩定台海局勢，這樣的聲音現在是了多起來。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130426