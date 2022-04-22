憂解封效應縮水 旅行社股價熄火

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（中央社記者江明晏台北22日電）國內疫情拉警報，月底單日確診數恐破萬，投顧認為，市場熱炒的解封題材冷卻，加上政府祭出「三劑令」，國旅熄火、親子客群出遊意願降低，先前股價屢創高點的旅行社，近期相對冷靜。

中央流行疫情指揮中心評估疫情將大規模展開，月底可能會單日新增確診破萬例；原本台灣邊境封鎖下，旅行社尚能透過國內旅遊，維持低度的營運，但台灣疫情在4月出現大爆發走勢，有專家認為，可能最快必須等到9月才會轉為低度流行。

投顧分析師認為，已經邊境解封的國家，民眾出國觀光旅遊，會優先選擇同樣解除邊境管制的國家，避免浪費時間在出入境的隔離天數要求。如此，先開放邊境管制的那些國家會先取得較多的旅遊商機，越晚開放邊境的國家，其觀光業者所能享受的「報復性旅遊」大餅就越小。

儘管衛福部長陳時中表示，今年7月時，只要雙方疫情水平一樣，台灣屆時就可望與其他國家自由流通免隔離，但市場擔憂國內疫情正爆發，世界已疫情趨緩，將使得解封題材縮水。

投顧認為，台灣疫情爆發，對旅行社影響有3點，第一，市場熱炒的解封題材冷卻；第二，國內旅遊冷卻，旅行社生存更加困難。第三，若必須「與病毒共存」，在孩童缺乏疫苗的情況下，即使解封，父母帶孩童出遊的意願也會降低，解封效益縮水。

此外，中央流行疫情指揮中心於15日宣布，22日起出團旅遊的消費者，必須接種滿3劑 COVID-19 疫苗才能出團，導致旅行社近期股價承壓。

旅行社雄獅股價在4月14日衝上111.5元高點後回檔，今天盤中股價小跌0.11%，至94.5元，上方有5日線、月線、季線反壓；鳳凰盤中下跌1.74%，下跌1.2元，至67.9元，股價也是從4月14日的81元波段高點一路回落。

山富盤中維持紅盤，股價至56.2元，和先前創下的61.5元的高點相比，跌幅約8%。先前股價一度登上40.3元的五福，股價也面臨修正，盤中在34.6元平盤附近震盪。（編輯：趙蔚蘭）1110422