友達首季每股賺0.54元 較上季減少逾5成

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（中央社記者潘智義台北26日電）受俄烏戰事、通膨衝擊消費市場影響，面板廠友達光電今天公布今年第1季歸屬母公司業主淨利為新台幣51.6億元，較上季106.6億元減少51.6%，第1季基本每股盈餘0.54元。

友達今天下午將舉行線上法人說明會，透過新聞稿公布今年第1季財務數字。

友達第1季合併營收815.3億元，較去年第4季減少12.4%，友達說明，第1季適逢產業傳統淡季，加上烏俄戰爭、通貨膨脹等因素對終端消費市場的衝擊，面板價格持續滑落，出貨面積較第4季減少，導致單季營收較去年第4季衰退12.4%。獲利表現也受到營收衰退影響。

展望第2季，友達預期市場仍受諸多不確定因素干擾，影響程度尚待觀察。面對高度不確定性，將靈活調整營運策略，並持續推動「雙軸轉型」，投注更多資源於高階、商用、高度客製化的產品，以及垂直整合的解決方案，以追求長期穩健的營運成果。

友達統計，2022年第1季面板總出貨面積605.3萬平方公尺，較2021年第4季減少7%，與2021年同期減少4.7%。

友達光電今年第1季合併營業淨利53億元，毛利率為14.3%，上季毛利率18.9%；第1季營業淨利率為6.5%，上季為11.1%，第1季稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）獲利16.3%。（編輯：張均懋）1110426