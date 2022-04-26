敦泰估手機出貨量恐下滑 第2季客戶拉貨力道不強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）面板驅動暨觸控晶片廠敦泰董事長胡正大保守看待今年手機市場，預期全年手機出貨量可能下滑，第2季客戶拉貨力道不會太強，下半年可望回溫。

敦泰下午舉行線上法人說明會，胡正大表示，俄烏戰爭及疫情持續肆虐，對經濟及手機市場造成負面影響，預期2022年整體手機出貨量可能會比去年下滑。

胡正大說，敦泰營運已受到手機市場趨緩影響，除第1季業績下滑，庫存水位也攀升。因手機銷售尚未回溫，預期第2季下游客戶拉貨力道應不會太強。

他表示，敦泰有與客戶簽訂長期供貨合約保障，預期下半年隨著庫存水位降低，客戶拉貨動力可望逐步恢復，全年出貨仍有一定把握。

胡正大說，與客戶簽訂的長約是保量不保價，當整個市場需求下滑，產品價格可能跟著下降。

此外，因部分產品生產週期較長，胡正大表示，生產成本反應相對比較慢，預期生產成本將會持續小幅增加直到第2季末，不過對整體毛利率的影響在可控範圍。

至於指紋產品發展，胡正大說，目前產品已獲小米、OPPO及vivo等客戶認可，並從第1季開始出貨，預期今年出貨量將達5000萬至6000萬顆規模。

有機發光二極體（OLED）產品方面，胡正大表示，未來手機將朝向OLED發展，敦泰去年出貨超過1億顆，預期今年逐步擴展中國大陸市場，出貨量將持續成長。（編輯：黃國倫）1110426