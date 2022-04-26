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德微首季每股賺2.44元 年增139%

2022/4/26 16:35
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（中央社記者江明晏台北26日電）受惠汽車電子與工控等領域銷貨成長、推升毛利貢獻，二極體廠德微科技公布首季財報，每股盈餘2.44元，年成長139%；德微表示，自動化新產能將於第2季、第3季陸續開出。

德微董事會今天通過2022年第1季財報，首季合併營收新台幣5.28億元，年成長18%；營業毛利年成長35%、營業利益年成長59%、稅前與稅後淨利分別年成長75%與139%，每股稅後盈餘2.44元，優於去年同期的1.02元。

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德微表示，第1季營業毛利率35%與營業利益率18%，略高於公司原先預期，其中差異來自產品組合，如汽車電子與工控等領域銷貨成長、推升毛利貢獻；加上公司發揮營運管理效能，使營業利益率有所突破。

展望第2季，德微表示，有自動化新產能將於第2季與第3季陸續開出，隨著全球車用電子、5Ｇ、人工智慧與工控等產品廣泛應用，對第2季營收與獲利抱持審慎不悲觀的態度。（編輯：張良知）1110426

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