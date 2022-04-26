昇達科首季獲利年增59% 每股賺0.71元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）微波毫米波元件設計製造公司昇達科技第1季合併稅後淨利新台幣4442萬元，季減約18%，年增59%，每股稅後盈餘0.71元。

昇達科技發布新聞稿說明，今年面對全球主要經濟體成長預測下修，伴隨持續的通膨壓力、地緣政治緊張局勢加劇，以及中國在疫情衝擊尚未平息下，整體產業面臨多重挑戰。

昇達科表示，持續投入低軌衛星通訊產品研發，今年以來地緣政治緊張帶來供應鏈衝擊，更凸顯低軌衛星在各國的通訊需求已成必然趨勢。

昇達科說明，今年第2季參加全球最大衛星通訊展Satellite2022，展示的天線與元件吸引到不少低軌衛星客戶，行動通訊回傳的微波、毫米波產品需求也持續成長，基於產能需求未來性的樂觀推估，已規劃持續增加生產設備資本支出，提升生產量能與競爭優勢。

毛利率方面，昇達科指出，由於衛星相關等高毛利產品持續量產出貨，其占比已突破產品總營收2成，帶動整體毛利率由去年首季38%大幅提升至今年第1季的48%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

昇達科指出，子公司芮特-KY（6514）產品為射頻天線模組，主要有4G、長程演算（LTE）、5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路（Wi-Fi 6）等應用，今年度首季自結每股盈餘（EPS）為0.75元。

另外，隨著5G技術應用發展已進入商用化階段，物聯網、智慧監控、公共安全及自動駕駛等新興應用興起，市場端對天線模組與射頻元件等無線網路元件需求殷切，芮特科技將持續深耕射頻天線模組的運用與新產品的開發。（編輯：張良知）1110426