旅館轉社宅再通過3申請案 累計審查通過572戶

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（中央社記者蘇思云台北27日電）旅館轉社宅再添生力軍，國家住都中心表示，今天再通過3件旅館轉社宅的申請案、共有345戶，改裝修繕後，預計最快年中招租，累計審查通過戶數共572戶。

國家住宅及都市更新中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」（旅館轉社宅），今天再通過3件申請案，連同3月24日通過的3個案件，共已審查通過572戶。

國家住都中心指出，這次通過的3個案件，建築物條件及周邊生活機能都適合轉作社會住宅。第1案位於新北市三重地區，由60戶的旅館轉型，距離捷運站步行僅約10分鐘，交通區位、周邊生活機能都很好。

第2案位於新竹縣，由私有房舍轉作社會住宅，緊鄰大專院校，距離火車站步行約12分鐘，適合附近的上班族及學生租用。第3案位於台北市精華地區，鄰近捷運綠線，270個房間的室內面積達9到10坪，提供舒適的居住環境。

國家住都中心說明，案件審查通過後，業者會開始進行整修，配置適合的家具、家電，部分案件也規劃在公共空間改裝簡易料理區、垃圾集中區等服務設施，預計今年年中就可陸續招租。

國家住都中心表示，「旅館轉社宅」計畫的徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。

根據規定，國家住都中心表示，加入社會住宅的建築物可享有免徵地價稅、房屋稅的優惠。政府提供每戶新台幣4萬元的修繕補助，對於停業旅館的修繕費則額外補助1萬元。此外，也將提供市價租金差額補助、最高10%房間總數的空房補助，以及每次3000元的公證費補助，降低業者經營風險。（編輯：楊蘭軒）1110427